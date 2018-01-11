В Екатеринбурге театралов обворовывает женщина в шапке с помпоном

Правоохранители уральской столицы разбираются в обстоятельствах краж, которые происходили в театрах и концертных залах Екатеринбурга.

Телефоны, деньги и фотокамеры пропадали у посетителей «Ельцин Центра», Екатеринбургского государственного театрального института, Детской филармонии, а также у гостей ДК «Эльмаш» и ДК имени Лаврова. В совершении этих преступлений подозревают женщину, которая ходит в шапке с помпоном.



Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области: «Розыском этой криминальной особы занимаются сыщики уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу. В материалах уже имеется ряд заявлений от пострадавших, которыми являются не только представители творческих профессий, но и другие граждане».



Горелых назвал подозреваемую опрятно одетой, не бросающейся в глаза и «чрезмерно предприимчивой», а также предупредил, что воровка может появиться в других населенных пунктах или регионах. Глава пресс-службы областного управления МВД призвал граждан проявлять бдительность и обращать внимание на людей, которые входят в служебные помещения театров, музеев и других учреждений.