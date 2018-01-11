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    Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей. Минфин РФ, валюта, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей

    Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей

    Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей

    Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей
    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

      • Минфин России сообщил о закупке валюты на на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти.

      Операции по закупке валюты ведомство проведет с 15 января по 6 февраля 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

      В сообщении отмечается, что с учетом превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила. Таким образом, совокупный объем средств на покупку иностранной валюты в январе составит 257,1 млрд рублей.

      К совершению операций покупки иностранной валюты ведомство будет привлекать Банк России. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.


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