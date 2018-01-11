Минфин выделит на покупку валюты в январе более 250 млрд рублей

Минфин России сообщил о закупке валюты на на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти.
Операции по закупке валюты ведомство проведет с 15 января по 6 февраля 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
В сообщении отмечается, что с учетом превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила. Таким образом, совокупный объем средств на покупку иностранной валюты в январе составит 257,1 млрд рублей.
К совершению операций покупки иностранной валюты ведомство будет привлекать Банк России. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.
В сообщении отмечается, что с учетом превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила. Таким образом, совокупный объем средств на покупку иностранной валюты в январе составит 257,1 млрд рублей.
К совершению операций покупки иностранной валюты ведомство будет привлекать Банк России. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.
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