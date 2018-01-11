В Хабаровске с рейса сняли школьницу, летевшую в Японию работать моделью

Полицейские в хабаровском аэропорту сняли с рейса
14-летнюю девочку, которая собиралась улететь в Японию работать моделью.
Транспортные полицейские сняли с рейса в хабаровском аэропорту 14-летнюю жительницу Хакасии, которая одна собиралась улететь в Токио. Девочка собиралась работать там в модельном агентстве, сообщила пресс-служба дальневосточного управления на транспорте МВД РФ.
Пресс-служба управления на транспорте МВД по ДФО: «Транспортным полицейским несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве. Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала вылететь в Токио. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела, а её родители бизнесмены к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре и сами родители».
Девочку поместили в Центр оказания помощи семье и детям города Хабаровска, откуда ее позднее забрали родители. Как рассказала глава Хабаровского отдела по делам несовершеннолетних Марина Пискунова, полицейские часто сталкиваются с такими ситуациями.
Марина Пискунова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте: «Инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет вполне взрослый, и может самостоятельно принимать решения. Только за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Беларусь».
Напомним, в октябре прошлого года стало известно о смерти в Китае 14-летней модели из Перми. Причина смерти Влады Дзюбы до сих пор не установлена. В российском генконсульстве в Шанхае сообщали, что она умерла от заражения крови. Не исключено также, что девочка умерла от истощения: по некоторым данным, она работала по 13 часов в день без перерывов.
Пресс-служба управления на транспорте МВД по ДФО: «Транспортным полицейским несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве. Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала вылететь в Токио. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела, а её родители бизнесмены к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре и сами родители».
Девочку поместили в Центр оказания помощи семье и детям города Хабаровска, откуда ее позднее забрали родители. Как рассказала глава Хабаровского отдела по делам несовершеннолетних Марина Пискунова, полицейские часто сталкиваются с такими ситуациями.
Марина Пискунова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте: «Инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет вполне взрослый, и может самостоятельно принимать решения. Только за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Беларусь».
Напомним, в октябре прошлого года стало известно о смерти в Китае 14-летней модели из Перми. Причина смерти Влады Дзюбы до сих пор не установлена. В российском генконсульстве в Шанхае сообщали, что она умерла от заражения крови. Не исключено также, что девочка умерла от истощения: по некоторым данным, она работала по 13 часов в день без перерывов.
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