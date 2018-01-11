Британский парламент окутало зловоние из 200 сломавшихся туалетов

В здании британского парламента распространился неприятный запах
из-за прорыва канализационной трубы.
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По данным издания The Sun, прорыв привел к понижению давления в трубах. После этого из строя вышли сразу 200 туалетов, причем большинство из них — на верхних этажах, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников.
Парламентарии, попавшие в неприятную ситуацию, потребовали от премьер-министра Терезы Мэй срочного ремонта здания. По предварительным подсчетам, он обойдется в шесть миллиардов фунтов стерлингов.
Парламентарии, попавшие в неприятную ситуацию, потребовали от премьер-министра Терезы Мэй срочного ремонта здания. По предварительным подсчетам, он обойдется в шесть миллиардов фунтов стерлингов.
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