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    Британский парламент окутало зловоние из 200 сломавшихся туалетов

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    Британский парламент окутало зловоние из 200 сломавшихся туалетов

    Британский парламент окутало зловоние из 200 сломавшихся туалетов

    В здании британского парламента распространился неприятный запах из-за прорыва канализационной трубы.

    По данным издания The Sun, прорыв привел к понижению давления в трубах. После этого из строя вышли сразу 200 туалетов, причем большинство из них — на верхних этажах, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников.

    Парламентарии, попавшие в неприятную ситуацию, потребовали от премьер-министра Терезы Мэй срочного ремонта здания. По предварительным подсчетам, он обойдется в шесть миллиардов фунтов стерлингов.




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