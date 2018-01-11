На НТВ стартует сериал «Оперетта капитана Крутова» с Юлией Снигирь и Алексеем Чадовым

15 января на телеканале НТВ состоится премьера многосерийной остросюжетной комедии «Оперетта капитана Крутова» от режиссера Славы Росса. Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь и Алексей Чадов.
Сюжет истории разворачивается вокруг актера Дениса Калугина (Алексей Чадов), который попадает на «стажировку» в отдел полиции, поскольку руководство МВД, курирующее сериал, где он снимается, считает, что Денис недостаточно реалистичен в роли героического полицейского. Его наставником становится оперативный сотрудник Дарина Филатова (Юлия Снигирь), мечтающая о карьере актрисы.
Филатова все чаще пользуется помощью Калугина в раскрытии преступлений, а он, в свою очередь, посвящает ее в тайны актерской профессии. Для обоих это является огромным откровением: Денис понятия не имеет, как на самом деле работает полиция, а Дарина ничего не знает о настоящей театральной жизни.
В проекте Юлия Снигирь, известная драматическими ролями, предстала в совершенно новом для себя образе. Режиссер картины Слава Росс рассказал о работе с актрисой,
Слава Росс, режиссер: «Я рад, что зритель сможет увидеть Юлю Снигирь в новом для нее амплуа — замкнутой, рассудительной и циничной девушки-опера. В ходе истории за ее нарочитой грубоватостью открывается совсем другой человек. Какой? Мы с Юлей его искали… Это был замечательный творческий процесс! Такой, что порой на смене мы с трудом смотрели друг на друга. Но, к счастью, трудности, я бы сказал, эмоциональные ямы, в которые мы порой проваливались, остались за кадром. В кино главное — результат. А роль у Юли получилась! Достоверная, обаятельная, со сложным характером „оперетта“ выходит на экраны».
Юлия Снигирь, актриса: «Я бы не назвала свою героиню жесткой. Она закрытый человек, и от этого кажется сдержанной и строгой. В ней нет кокетства и желания нравиться — может, поэтому она не стала актрисой».
Увидеть сериал «Оперетта капитана Крутова» зрители НТВ смогут 15 января в 21.40.
Филатова все чаще пользуется помощью Калугина в раскрытии преступлений, а он, в свою очередь, посвящает ее в тайны актерской профессии. Для обоих это является огромным откровением: Денис понятия не имеет, как на самом деле работает полиция, а Дарина ничего не знает о настоящей театральной жизни.
В проекте Юлия Снигирь, известная драматическими ролями, предстала в совершенно новом для себя образе. Режиссер картины Слава Росс рассказал о работе с актрисой,
Слава Росс, режиссер: «Я рад, что зритель сможет увидеть Юлю Снигирь в новом для нее амплуа — замкнутой, рассудительной и циничной девушки-опера. В ходе истории за ее нарочитой грубоватостью открывается совсем другой человек. Какой? Мы с Юлей его искали… Это был замечательный творческий процесс! Такой, что порой на смене мы с трудом смотрели друг на друга. Но, к счастью, трудности, я бы сказал, эмоциональные ямы, в которые мы порой проваливались, остались за кадром. В кино главное — результат. А роль у Юли получилась! Достоверная, обаятельная, со сложным характером „оперетта“ выходит на экраны».
Юлия Снигирь, актриса: «Я бы не назвала свою героиню жесткой. Она закрытый человек, и от этого кажется сдержанной и строгой. В ней нет кокетства и желания нравиться — может, поэтому она не стала актрисой».
Увидеть сериал «Оперетта капитана Крутова» зрители НТВ смогут 15 января в 21.40.
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