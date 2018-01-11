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    Владельцы iPhone X рассказали, что гаджет вырывает их волосы

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    Владельцы iPhone X рассказали, что гаджет вырывает их волосы

    Владельцы iPhone X рассказали, что гаджет вырывает их волосы

    Владельцы iPhone X рассказали, что гаджет вырывает их волосы

    Обладатели iPhone X пожаловались на еще один недостаток гаджета. Они рассказали, что волосы, бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом устройства и болезненно вырываются при попытке убрать смартфон от лица.

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    Впервые о проблеме рассказали пользователи англоязычных форумов. Сообщения о «болезненном» недостатке iPhone X появились на Reddit и форуме Apple. Затем жалобы начали поступать от владельцев гаджета из разных стран, в том числе и из России.

    По словам пострадавших, все дело в «неправильном» корпуса гаджета. Причем справиться с дефектом можно, только надев на смартфон чехол, пишет издание Phonearena.

    Добавим, что пользователи уже не раз сообщали о дефектах iPhone X. Ранее они обнаружили, что экран плохо реагирует на нажатия на холоде и может «выгорать», если долго работает в режиме высокого контраста. Также поступали жалобы на загадочные зеленые полосы на экране, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.

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    Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроилась длинная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

    В России смартфон стоит около 80 тысяч рублей.

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