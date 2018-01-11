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    В Москве разработают систему прогноза бурь и ураганов

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    • Фото: РИА Новости, Денис Мурин
    В Москве разработают систему прогноза бурь и ураганов

    В Москве разработают систему прогноза бурь и ураганов

    В Москве разработают систему прогноза бурь и ураганов
  • Фото: РИА Новости, Денис Мурин

    • Росгидромет совместно с правительством Москвы и МЧС разработает систему прогнозирования опасных погодных явлений после майских и июньских ураганов, которые привели к жертвам.

    Правительство Москвы и МЧС совместно с Росгидрометом готовят соглашение о создании системы краткосрочного прогнозирования опасных погодных явлений. Об этом в четверг сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью изданию «Коммерсантъ».

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    По словам Яковенко, решение было принято после урагана в столице в мае 2017 года, в результате которого погибли люди.

    Максим Яковенко, глава Росгидромета: «Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать. Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения».

    Яковенко добавил, что в будущем подобные системы появятся в других крупных городах: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове, Новосибирске, Хабаровске.

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