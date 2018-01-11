Российские военные готовы привезти еду голодающим у границы с Иорданией сирийцам

Тонны гуманитарной помощи российские военные доставили в город на юго-западе Сирии. Он находится рядом с границей зоны деэскалации. Из-за опасного соседства международные организации не спешат направлять туда свои конвои, поэтому местные жители надеются только на поддержку из России. Сотрудники нашего центра по примирению ведут переговоры о доставке помощи лагерь беженцев у границы с Иорданией.

Эз-Забадини в народе называют Райской жемчужиной, но сейчас это звучит как очень злая шутка. Некогда красивый и богатый город, популярнейший курорт страны, где даже у президента Ассада был личный дом, не подлежит восстановлению.



Амар Сухейн, офицер сирийской армии: «На стороне боевиков здесь были афганцы, тунисцы, ливанцы, саудиты, иракцы, пакистанцы и турки. Это их рук дело. Даже при отступлении они продолжали утюжить город минами».



Пока Эз-Забадани был под властью халифата, все семьи христиан здесь должны были платить налог в размере трех золотых динаров в месяц. Но выжить даже за такие деньги удалось далеко не всем. Уничтожены обе церкви. Сначала террористы превратили в склад оружия, а при отступлении — в мишени. По святыням били с господствующих высот.



Церковные стены выдержали сотни попаданий. Боевики расстреливали храм со всех сторон, не осталось ни одного живого места. Очевидно, что без глобальной реконструкции здесь не обойтись, но мирные жители пытаются уже своими силами восстановить храм.



Те, кто уцелел или вернулся в Эз-Забадани после его освобождения, сегодня собрались на городской окраине у дома, в котором открыли временную школу (все 5 постоянных уничтожены). Гуманитарную помощь от российского центра примирения сторон дети получили впервые. Им привезли продукты, лекарства и канцелярские товары.



Как передает корреспондент Анатолий Майоров, выжить сейчас пытаются и на востоке. В лагере Эр-Рукбан, расположенном неподалеку от пересечения границ Ирака, Сирии и Иордании, голодают тысячи женщин и детей. Те, кто смог оттуда убежать, говорят о новых неопознанных группировках вооруженной сирийской оппозиции, которые контролируют окрестности. Ситуация уже близка к гуманитарной катастрофе. Но выход есть.



Владимир Мелешин, офицер Российского центра по примирению враждующих сторон: «Подготовлен гуманитарный груз для доставки в лагерь беженцев Эр-Рукбан. В составе колонны также есть медицинский транспорт для эвакуации тяжелобольных. Сейчас главная задача — доставить груз до места назначения».



Продукты, лекарства и теплые одежда (все-таки зима в Сирии с минусовой температурой ночью) — необходимый минимум для беженцев в каждой провинции страны. Больше 12 тонн гуманитарной помощи за несколько последних дней раздали людям, которые вернулись в свои дома после войны.



Совместно с сирийским комитетом национального примирения российские военные определяют зоны, куда помощь будут отправлять систематически. В этот список уже включили Эз-Забадани и хотят внести и лагерь беженцев у трех границ. Пожалуй, сейчас это самая проблемная точка во всей Сирии.