«Это шантаж»: эксперты изучили новую ядерную доктрину США

Предметом бурных дискуссий политологов по всему миру стала инициатива американских властей, о которой сообщила британская пресса со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным СМИ, Белый дом планирует поменять ядерную доктрину. Администрация Дональда Трампа хочет снять ряд ограничений на применение атомных боеприпасов.
Официально новую ядерную доктрину, подготовленную Пентагоном, представят в конце января, но ее детали уже известны. Документ, по сути, позволяет США применять свой ядерный потенциал при малейшей угрозе. И это вызывает серьезные опасения у военных экспертов, ведь на словах призывая остальные страны к разоружению, на деле Америка фактически разрешает себе использовать ядерные боеголовки без веских причин.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады: «По существу это шантаж! Это попытка сказать о том, что в любой момент времени США от обычных систем вооружения могут перейти к ядерному оружию, чтобы запугать противоположную сторону, чтобы оправдать ядерную войну, оправдать вообще возможность применения ядерного оружия впервые после 1945 года, когда оно было применено против Японии».
О планах администрации Дональда Трампа ослабить действующие ограничения на применение ядерного оружия рассказала британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю за вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала. По его словам, авторы стратегии хотят послать «четкий сдерживающий сигнал России, Северной Корее и Китаю».
Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности: «Соединенные Штаты теряют свой потенциал мирового жандарма. Они пытаются заставить страны втянуться гонку вооружений и поставить экономику в такие условия, когда она не будет развиваться, а будет работать на оборонные вещи. Им сегодня важно нас каким-то образом притормозить, а время упущено — нас не притормозить ни экономически, ни политически, ни тем более в военном отношении».
Как передает корреспондент Александр Коневич, многие эксперты видят в новой доктрине попытку оправдать крайне дорогостоящую модернизацию ядерного потенциала США. Она обойдется бюджету в сотни миллиардов долларов. И за эти деньги надо как-то отчитываться перед американскими налогоплательщиками. В рамках модернизации американцы разрабатывают новые ядерные боеголовки с зарядами малой мощности. Ими планируют оснастить ракеты, размещаемые на подводных лодках.
Алексей Леонков, военный эксперт: «Когда испытывали эту ядерную ракету, она отличалась тем, что у нее была очень высокая точность применения. На максимальной своей дальности применения — порядка 11 тысяч километров — она могла отклоняться от цели на 90 метров, что для баллистических ракет является показателем высокой точности. При этом американцы говорят, что страны, не обладающие ядерным оружием, могут спать спокойно. Но они лукавят, потому что любой ядерный конфликт не заканчивается ничем иным, как глобальным ядерным конфликтом».
Военные эксперты и аналитики отмечают, что новая ядерная политика Соединенных Штатов куда более воинственная, чем при администрации бывшего президента Барака Обамы. От прошлого стремления уменьшить роль ядерного оружия в американской обороне не осталось и следа. Специалисты говорят, что Дональду Трампу просто нравится мериться размерами ядерных кнопок и боеголовок, а новую американскую доктрину называют явной провокацией, которая, впрочем, легко укладывается в рамки стратегии национальной безопасности, представленной администрацией Трампа в конце 2017 года. В ней Россия и Китай названы главными угрозами США.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады: «По существу это шантаж! Это попытка сказать о том, что в любой момент времени США от обычных систем вооружения могут перейти к ядерному оружию, чтобы запугать противоположную сторону, чтобы оправдать ядерную войну, оправдать вообще возможность применения ядерного оружия впервые после 1945 года, когда оно было применено против Японии».
О планах администрации Дональда Трампа ослабить действующие ограничения на применение ядерного оружия рассказала британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю за вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала. По его словам, авторы стратегии хотят послать «четкий сдерживающий сигнал России, Северной Корее и Китаю».
Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности: «Соединенные Штаты теряют свой потенциал мирового жандарма. Они пытаются заставить страны втянуться гонку вооружений и поставить экономику в такие условия, когда она не будет развиваться, а будет работать на оборонные вещи. Им сегодня важно нас каким-то образом притормозить, а время упущено — нас не притормозить ни экономически, ни политически, ни тем более в военном отношении».
Как передает корреспондент Александр Коневич, многие эксперты видят в новой доктрине попытку оправдать крайне дорогостоящую модернизацию ядерного потенциала США. Она обойдется бюджету в сотни миллиардов долларов. И за эти деньги надо как-то отчитываться перед американскими налогоплательщиками. В рамках модернизации американцы разрабатывают новые ядерные боеголовки с зарядами малой мощности. Ими планируют оснастить ракеты, размещаемые на подводных лодках.
Алексей Леонков, военный эксперт: «Когда испытывали эту ядерную ракету, она отличалась тем, что у нее была очень высокая точность применения. На максимальной своей дальности применения — порядка 11 тысяч километров — она могла отклоняться от цели на 90 метров, что для баллистических ракет является показателем высокой точности. При этом американцы говорят, что страны, не обладающие ядерным оружием, могут спать спокойно. Но они лукавят, потому что любой ядерный конфликт не заканчивается ничем иным, как глобальным ядерным конфликтом».
Военные эксперты и аналитики отмечают, что новая ядерная политика Соединенных Штатов куда более воинственная, чем при администрации бывшего президента Барака Обамы. От прошлого стремления уменьшить роль ядерного оружия в американской обороне не осталось и следа. Специалисты говорят, что Дональду Трампу просто нравится мериться размерами ядерных кнопок и боеголовок, а новую американскую доктрину называют явной провокацией, которая, впрочем, легко укладывается в рамки стратегии национальной безопасности, представленной администрацией Трампа в конце 2017 года. В ней Россия и Китай названы главными угрозами США.
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