Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

Американские власти снова усложнили работу российских СМИ на территории США.
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Новой жертвой Вашингтона стала компания, которая производит информационный контент для агентства Sputnik. Ей потребовали присвоить статус иностранного агента. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что политика давления нарушает работу журналистов и становится поводом для различных ограничений, как, например, было с телеканалом RT, который ранее лишили аккредитации в американском Конгрессе.
Наши дипломаты назвали случившееся очередным ударом по отношениям двух стран. В российском посольстве уверены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь вредят их престижу и авторитету. Согласно американским законам, статус иностранного агента обязывает СМИ предоставлять властям полную финансовую отчетность, а также сообщать спецслужбам данные о своей работе и сопровождать все материалы специальными титрами.
Наши дипломаты назвали случившееся очередным ударом по отношениям двух стран. В российском посольстве уверены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь вредят их престижу и авторитету. Согласно американским законам, статус иностранного агента обязывает СМИ предоставлять властям полную финансовую отчетность, а также сообщать спецслужбам данные о своей работе и сопровождать все материалы специальными титрами.
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