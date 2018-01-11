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    Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов. журналистика, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

    Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

    1 комментарий
    Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

    Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

    Посольство РФ в США заявило о давлении на российских журналистов

      Американские власти снова усложнили работу российских СМИ на территории США.

      Новой жертвой Вашингтона стала компания, которая производит информационный контент для агентства Sputnik. Ей потребовали присвоить статус иностранного агента. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что политика давления нарушает работу журналистов и становится поводом для различных ограничений, как, например, было с телеканалом RT, который ранее лишили аккредитации в американском Конгрессе.

      Наши дипломаты назвали случившееся очередным ударом по отношениям двух стран. В российском посольстве уверены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь вредят их престижу и авторитету. Согласно американским законам, статус иностранного агента обязывает СМИ предоставлять властям полную финансовую отчетность, а также сообщать спецслужбам данные о своей работе и сопровождать все материалы специальными титрами.

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