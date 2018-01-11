В России стало меньше собственной картошки

Счетная палата выяснила, что уровень самообеспеченности картофелем в России за прошедший год снизился на 7 процентных пунктов и сейчас составляет порядка 90%.

Основным источником импорта картофеля выступает Египет. Ранее эксперты в Институте конъюнктуры аграрного рынка прогнозировали, что в начале 2018 года цены на эту культуру вырастут, так как из-за затяжной весны посевы начались позже обычного, а из-за ненастного лета картошка стала чаще болеть. В итоге сбор сократился.



Также в Счетной палате отметили, что за 10 лет площадь посевных территорий в хозяйствах россиян уменьшилась почти в два раза.