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    В России стало меньше собственной картошки. еда, продукты, сельское хозяйство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России стало меньше собственной картошки

    В России стало меньше собственной картошки

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    В России стало меньше собственной картошки

    В России стало меньше собственной картошки

      Счетная палата выяснила, что уровень самообеспеченности картофелем в России за прошедший год снизился на 7 процентных пунктов и сейчас составляет порядка 90%.

      Основным источником импорта картофеля выступает Египет. Ранее эксперты в Институте конъюнктуры аграрного рынка прогнозировали, что в начале 2018 года цены на эту культуру вырастут, так как из-за затяжной весны посевы начались позже обычного, а из-за ненастного лета картошка стала чаще болеть. В итоге сбор сократился.

      Также в Счетной палате отметили, что за 10 лет площадь посевных территорий в хозяйствах россиян уменьшилась почти в два раза.

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