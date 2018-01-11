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    На кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века. Калининградская область, археология, история, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века

    На кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века

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    На кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века

    На кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века

    На кладбище под Калининградом нашли каменную крестильную чашу XIV века

      В Калининградской области начали реставрацию старинной чаши для крещения, которую совершенно случайно обнаружили на местном кладбище. Каменная купель хорошо сохранилась. Чтобы извлечь ее из земли и не повредить соседние захоронения, пришлось задействовать технику и целую бригаду добровольцев.

      Григорий Романов показывает фотографии случайной находки. Оказалось, найденная им на кладбище возле древней лютеранской кирхи каменная глыба — вещь уникальная. Это чаша для крещения детей XIV века.

      После войны Калининграду досталось большое наследие рыцарской эпохи — старинные кирхи и замки бывшей Восточной Пруссии, которые уже многие десятилетия привлекают внимание историков, археологов и туристов. Большая часть таких объектов сильно разрушена и нуждается в реставрации. Тем удивительнее, говорят исследователи, подобные находки.

      Скорее всего, чашу выкинули из кирхи в советские годы, когда местные колхозы использовали культовые объекты под склады и зернохранилища. Пролежав в болоте несколько десятилетий, гранитная купель, выточенная из целого валуна, оказалась в идеальном состоянии. Вытаскивать чашу из земли пришлось с помощью тяжелой техники.

      Григорий Романов, председатель Совета отцов Калининграда: «Достали эту чашу тяжелым манипулятором, руками невозможно было достать. Я понимал, что это где-то 400 килограммов. Выполнили процедуру где-то -а 4–5 часов, человек 7 работали».

      Григорий Романов обратился в местную епархию. Там решили установить купель в храме Святой Екатерины. Внутри бывшей лютеранской кирхи еще сохранились древние фрески.

      Как передает корреспондент НТВ Вероника Николева, старинной чашей теперь займутся реставраторы. После этого ее осветят в епархии и будут не только использовать во время обрядов крещения, но и показывать как музейную достопримечательность туристам, которые приезжают сюда со всей России и Европы.

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