Штраф за брошенный окурок: как россияне привыкают к новым правилам

Широкую дискуссию вызвали новые противопожарные правила, утвержденные правительством в начале недели. Поправки должны повысить уровень пожарной безопасности у дорог. Документ запрещает выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Кто будет следить за его выполнением и как наказывать нарушителей?
Окурок — это не просто мусор, а мусор огнеопасный. С этого года их запретили выбрасывать из поездов (хотя там и курить давно нельзя), а также из машин, но только в определенных зонах, где есть сельское хозяйство, трава сухая или лес. Другими словами, новое постановление правительства — оно не то чтобы против курильщиков, оно за пожарную безопасность.
Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, в Москве, как и в других городах, где рожь не колосится и нет лесного сухостоя, по-прежнему можно кидать окурки в окна, хотя для этого есть пепельница.
Воронежский фермер Василий Востриков — человек некурящий, отчего нещадно страдает. Он пожара боится. Все трактористы в его хозяйстве курят в строго отведенном месте, но проезжающие мимо люди заставляют переживать. Из-за банальных окурков приходится каждый год выкашивать траву метров на 15 от дороги, поэтому Востриков новый порядок приветствует от души. Только вот непонятно, кто же будет бить рублем нарушителей. Теперь не только гаишники, но и пожарные в кустах прятаться будут?
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «В данном случае надо, чтобы полицейский поймал за руку человека, который выбрасывает некий горящий предмет, и привлек его к административной ответственности».
Депутат предлагает разработать специальное приложение для смартфонов. Щелкнул курильщика-нарушителя, а ему автоматом штраф придет. Может, и заработает. Не увидим мы больше залихватского первого парня на деревне, который на тракторе, да в заломленной кепке и с беломориной в зубах. Им тоже теперь курить положено только в специально отведенных местах.
Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, в Москве, как и в других городах, где рожь не колосится и нет лесного сухостоя, по-прежнему можно кидать окурки в окна, хотя для этого есть пепельница.
Воронежский фермер Василий Востриков — человек некурящий, отчего нещадно страдает. Он пожара боится. Все трактористы в его хозяйстве курят в строго отведенном месте, но проезжающие мимо люди заставляют переживать. Из-за банальных окурков приходится каждый год выкашивать траву метров на 15 от дороги, поэтому Востриков новый порядок приветствует от души. Только вот непонятно, кто же будет бить рублем нарушителей. Теперь не только гаишники, но и пожарные в кустах прятаться будут?
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «В данном случае надо, чтобы полицейский поймал за руку человека, который выбрасывает некий горящий предмет, и привлек его к административной ответственности».
Депутат предлагает разработать специальное приложение для смартфонов. Щелкнул курильщика-нарушителя, а ему автоматом штраф придет. Может, и заработает. Не увидим мы больше залихватского первого парня на деревне, который на тракторе, да в заломленной кепке и с беломориной в зубах. Им тоже теперь курить положено только в специально отведенных местах.
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