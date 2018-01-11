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    В Забайкалье двое детей погибли в горящем доме

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    В Забайкалье двое детей погибли в горящем доме

    В Забайкалье двое детей погибли в горящем доме

    Во время пожара в частном доме в поселке Могойтуй погибли два мальчика в возрасте 2 и 4 года. Взрослых дома не было.

    Сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю: «По предварительным данным, в среду около 17:00 в поселке Могойтуй местная жительница ушла из дома, оставив без присмотра сыновей двух и четырех лет. В это время в доме произошло возгорание, причины которого устанавливаются. Из-за отравления продуктами горения оба ребенка погибли».

    Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. После завершения проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

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