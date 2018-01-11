Журова прокомментировала информацию о сотрудничестве WADA с ФБР

Рассекреченная переписка чиновников МОК показывает, что в действиях против российских спортсменов был политический заказ. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.
Журова, комментируя информацию о сотрудничестве комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с ФБР, заявила, что официальным лицам не стоит реагировать на сведения, полученные при помощи хакерской атаки, передает RT.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам: «Кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьез реагировать на подобные взломы все же не стоит. Единственное, на что нельзя не обратить внимание, так это на то, что эти данные стали бальзамом на наши души, ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа».
Ранее хакерская группа Fancy Bears получила доступ к документам, из которых следует, что истинной задачей комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была не борьба за чистый спорт, а стремление получить контроль над МОК и отстранить нашу сборную от предстоящей Олимпиады. Якобы с этой целью и был раскручен допинг-скандал вокруг российских спортсменов, из-за которого наших атлетов лишили путевок на Игры, дискредитировали национальный комитет, а заодно и все олимпийское движение.
Судя по обнародованной переписке, Макларену активно помогает ФБР, с которым у комиссии Всемирного антидопингового агентства довольно тесные связи.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам: «Кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьез реагировать на подобные взломы все же не стоит. Единственное, на что нельзя не обратить внимание, так это на то, что эти данные стали бальзамом на наши души, ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа».
Ранее хакерская группа Fancy Bears получила доступ к документам, из которых следует, что истинной задачей комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была не борьба за чистый спорт, а стремление получить контроль над МОК и отстранить нашу сборную от предстоящей Олимпиады. Якобы с этой целью и был раскручен допинг-скандал вокруг российских спортсменов, из-за которого наших атлетов лишили путевок на Игры, дискредитировали национальный комитет, а заодно и все олимпийское движение.
Судя по обнародованной переписке, Макларену активно помогает ФБР, с которым у комиссии Всемирного антидопингового агентства довольно тесные связи.
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