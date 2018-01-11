СМИ: ФБР будет предупреждать о попытках вмешательства извне в американские выборы

ФБР будет информировать граждан США о попытках иностранных компаний использовать дезинформацию «для вмешательства в избирательные процессы».
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рабочая группа в структуре Федерального бюро расследований США будет заниматься информированием частных компаний и общественности «о попытках иностранных государств вмешаться в избирательные процессы».
О создании в структуре ФБР рабочей группы, которая займется «пресечением иностранного влияния на выборы в США» заявил в конце декабря глава ведомства Кристофер Рэй. Но тогда подробностей о том, чем будут заниматься ее представители, не сообщалось.
Команду возглавил сотрудник ФБР Джеффри Триколи. По его словам, цель работы его группы заключается в том, «чтобы пролить свет» на попытки вмешательства в выборы. При этом американские граждане и компании будут сами решать, как поступать с «фейковыми новостями». В 2018 году в США пройдут выборы в Конгресс, а также целый ряд избирательных кампаний в штатах.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что его точки зрения с Москвой противоположны и что сговора его команды с Россией и быть не могло. При этом Трамп выразил сомнения, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру, ведущему расследование в Минюсте США дела о «российском вмешательстве». Президент США также заявил, что считает подобные предположения глупыми, подчеркнув, что «над ними смеется весь мир», включая Россию.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, называя их абсолютно голословными.
О создании в структуре ФБР рабочей группы, которая займется «пресечением иностранного влияния на выборы в США» заявил в конце декабря глава ведомства Кристофер Рэй. Но тогда подробностей о том, чем будут заниматься ее представители, не сообщалось.
Команду возглавил сотрудник ФБР Джеффри Триколи. По его словам, цель работы его группы заключается в том, «чтобы пролить свет» на попытки вмешательства в выборы. При этом американские граждане и компании будут сами решать, как поступать с «фейковыми новостями». В 2018 году в США пройдут выборы в Конгресс, а также целый ряд избирательных кампаний в штатах.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что его точки зрения с Москвой противоположны и что сговора его команды с Россией и быть не могло. При этом Трамп выразил сомнения, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру, ведущему расследование в Минюсте США дела о «российском вмешательстве». Президент США также заявил, что считает подобные предположения глупыми, подчеркнув, что «над ними смеется весь мир», включая Россию.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, называя их абсолютно голословными.
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