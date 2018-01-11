В центре Москвы произошел крупный пожар

Пожарные ликвидировали возгорание в Большом Саввинском переулке.
Как сообщается на сайте управления МЧС по Москве, пожар произошел в одноэтажном здании, расположенном в Большом Саввинском переулке.
Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что здание, в котором находился ресторан Piazza Italianо, полностью выгорело.
Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что здание, в котором находился ресторан Piazza Italianо, полностью выгорело.
Комментарии