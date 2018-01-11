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    В центре Москвы произошел крупный пожар

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    В центре Москвы произошел крупный пожар

    В центре Москвы произошел крупный пожар

    Пожарные ликвидировали возгорание в Большом Саввинском переулке.

    Как сообщается на сайте управления МЧС по Москве, пожар произошел в одноэтажном здании, расположенном в Большом Саввинском переулке.

    Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Очевидцы в соцсетях сообщают, что здание, в котором находился ресторан Piazza Italianо, полностью выгорело.

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