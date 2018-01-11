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    На Сахалине за 2 дня выпало 80% месячной нормы осадков

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    • Фото: Красноухов Сергей / ТАСС
    На Сахалине за 2 дня выпало 80% месячной нормы осадков

    На Сахалине за 2 дня выпало 80% месячной нормы осадков

    На Сахалине за 2 дня выпало 80% месячной нормы осадков
  • Фото: Красноухов Сергей / ТАСС

    • Специалисты полностью восстановили в Сахалинской области энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды.

    Сообщение пресс-службы администрации Южно-Сахалинска: «В Южно-Сахалинске продолжаются работы по ликвидации последствий циклона, который два дня бушевал на территории городского округа. За время непогоды в областном центре выпало почти 80% осадков от месячной нормы».

    Власти города сообщили, что ночью в расчистке и вывозе снега с городских магистралей было задействовано порядка 310 единиц техники. Коммунальщики также вручную расчищают пешеходные зоны во дворах, пишет ТАСС.

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    Напомним, в регионе был введен режим ЧС в связи с непогодой. В Южно-Сахалинске не работали школы. Десятки машин застряли в метровых сугробах.

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    Сейчас обрывы линий электропередачи ликвидированы, электроснабжение восстановлено. Школы, детские сады и поликлиники работают в обычном режиме. Восстановлено движение общественного транспорта.

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