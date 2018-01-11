Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Ранивший спицей медсестру во Владивостоке мужчина действовал из ревности

    комментировать

    Ранивший спицей медсестру во Владивостоке мужчина действовал из ревности

    Ранивший спицей медсестру во Владивостоке мужчина действовал из ревности

    В полиции Владивостока установили мотивы преступника, ранившего медсестру во время приема в поликлинике.

    Сообщение пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «Установлено, что к сотруднице медучреждения пришел ее сожитель. В ходе ссоры на почве ревности мужчина нанес потерпевшей несколько ударов острым предметом. Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу».

    Женщина остается в больнице с глубокими колотыми ранами в области спины и шеи.

    Как передает РИА Новости, нападавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Подозреваемый задержан. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, задержать нападавшего помогли пациенты и сотрудники поликлиники.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru