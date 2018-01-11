Ранивший спицей медсестру во Владивостоке мужчина действовал из ревности

В полиции Владивостока установили мотивы преступника, ранившего медсестру во время приема в поликлинике.
Сообщение пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «Установлено, что к сотруднице медучреждения пришел ее сожитель. В ходе ссоры на почве ревности мужчина нанес потерпевшей несколько ударов острым предметом. Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу».
Женщина остается в больнице с глубокими колотыми ранами в области спины и шеи.
Как передает РИА Новости, нападавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Подозреваемый задержан. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, задержать нападавшего помогли пациенты и сотрудники поликлиники.
Женщина остается в больнице с глубокими колотыми ранами в области спины и шеи.
Как передает РИА Новости, нападавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Подозреваемый задержан. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, задержать нападавшего помогли пациенты и сотрудники поликлиники.
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