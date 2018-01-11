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    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар»

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    • Фото: Команда «КАМАЗ-мастер» / vk.com
    Экипаж Николаева из <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> выиграл пятый этап ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева из <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> выиграл пятый этап ралли «Дакар»
  • Фото: Команда «КАМАЗ-мастер» / vk.com

    • Экипаж Николаева второй раз подряд стал победителем этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

    Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал первым на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. В начале этапа грузовик Николаева перевернулся на бок, но экипаж сумел быстро поставить автомобиль на колеса и продолжить гонку. В итоге спецучасток по территории Перу длиной 268 километров российский экипаж преодолел за 3 часа 37 минут 12 секунд.

    Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича (MAZ), третье — голландский гонщик Тон ван Генугтен (Iveco).

    Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял четвертое место на этапе (+12.23), экипаж Айрата Мардеева пришел к финишу восьмым (+23.27). У экипажа Антона Шибалова — 13-е место (+1:03.18).

    смотретьЭкипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»
    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»
    Накануне экипаж Николаева также финишировал первым. Он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 15:59.39. Вторым идет аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+58.05), третьим — Сергей Вязович (+2:28.46).

    смотретьВ Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    Ранее стало известно, что российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2018» попал в аварию и сломал руку.

    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар». Дакар, КамАЗ, КамАЗ-мастер, автомотоспорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ






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