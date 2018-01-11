Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Экипаж Николаева второй раз подряд стал победителем этапа
ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал первым на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. В начале этапа грузовик Николаева перевернулся на бок, но экипаж сумел быстро поставить автомобиль на колеса и продолжить гонку. В итоге спецучасток по территории Перу длиной 268 километров российский экипаж преодолел за 3 часа 37 минут 12 секунд.
Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича (MAZ), третье — голландский гонщик Тон ван Генугтен (Iveco).
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял четвертое место на этапе (+12.23), экипаж Айрата Мардеева пришел к финишу восьмым (+23.27). У экипажа Антона Шибалова — 13-е место (+1:03.18).
Накануне экипаж Николаева также финишировал первым. Он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 15:59.39. Вторым идет аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+58.05), третьим — Сергей Вязович (+2:28.46).
Ранее стало известно, что российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2018» попал в аварию и сломал руку.
Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича (MAZ), третье — голландский гонщик Тон ван Генугтен (Iveco).
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял четвертое место на этапе (+12.23), экипаж Айрата Мардеева пришел к финишу восьмым (+23.27). У экипажа Антона Шибалова — 13-е место (+1:03.18).
Накануне экипаж Николаева также финишировал первым. Он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 15:59.39. Вторым идет аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+58.05), третьим — Сергей Вязович (+2:28.46).
Ранее стало известно, что российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2018» попал в аварию и сломал руку.
🏆 GC — TRUCKS 🚚🏆— DAKAR RALLY (@dakar) 10 января 2018 г.
1. Eduard Nikolaev
2. @coyotevillagra +58’05«
3. Siarhei Viazovich +2h28’46»#Dakar2018 #DakarPerú2018
More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/lTq4RiDGHI
Come on everybody, put your hands up like a #Dakar2018 truck! 🙌 ⛟🚛— DAKAR RALLY (@dakar) 10 января 2018 г.
// ¡Todos con las manos arriba, como camión del #DakarRally! 🙌⛟🚛 pic.twitter.com/eBXeaHceVR
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