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    Полиция Мельбурна обезвредила обнаруженную в машине бомбу

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    • Фото: @ChristineAhern / twitter.com
    Полиция Мельбурна обезвредила обнаруженную в машине бомбу

    Полиция Мельбурна обезвредила обнаруженную в машине бомбу

    Полиция Мельбурна обезвредила обнаруженную в машине бомбу
  • Фото: @ChristineAhern / twitter.com

    • В австралийском Мельбурне полицейскими была обнаружена машина с самодельным взрывным устройством. Движение по автостраде было перекрыто.

    Саперы полиции Австралии обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное в автомобиле на востоке Мельбурна в районе Бэйсуотер. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщения полиции Мельбурна, минувшей ночью патрульные обнаружили на скоростном шоссе машину с номерами, которые числились в базе как украденные. В автомобиле Toyota находились мужчина и женщина, они скрылись от полиции.

    В автомобиле полицейские нашли самодельное взрывное устройство «и другие подозрительные предметы». Через некоторое время подозреваемая 21-летняя девушка была задержана. Она уже дает показания. Мужчина все еще находится в розыске.

    Саперы перевезли взрывное устройство в безопасное место и уничтожили. Движение по автостраде было возобновлено. Ведется расследование.

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