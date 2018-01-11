Полиция Мельбурна обезвредила обнаруженную в машине бомбу

В австралийском Мельбурне полицейскими была обнаружена машина с самодельным взрывным устройством. Движение по автостраде было перекрыто.
Саперы полиции Австралии обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное в автомобиле на востоке Мельбурна в районе Бэйсуотер. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщения полиции Мельбурна, минувшей ночью патрульные обнаружили на скоростном шоссе машину с номерами, которые числились в базе как украденные. В автомобиле Toyota находились мужчина и женщина, они скрылись от полиции.
В автомобиле полицейские нашли самодельное взрывное устройство «и другие подозрительные предметы». Через некоторое время подозреваемая 21-летняя девушка была задержана. Она уже дает показания. Мужчина все еще находится в розыске.
Саперы перевезли взрывное устройство в безопасное место и уничтожили. Движение по автостраде было возобновлено. Ведется расследование.
В автомобиле полицейские нашли самодельное взрывное устройство «и другие подозрительные предметы». Через некоторое время подозреваемая 21-летняя девушка была задержана. Она уже дает показания. Мужчина все еще находится в розыске.
Саперы перевезли взрывное устройство в безопасное место и уничтожили. Движение по автостраде было возобновлено. Ведется расследование.
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