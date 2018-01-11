В Воронеже восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за коммунальной аварии

В Ленинском районе Воронежа, где без воды оставались порядка 5 тысяч горожан, полностью восстановлено водоснабжение.
Как сообщает ТАСС, сотрудники воронежского водоканала полностью ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без водоснабжения оказались жители Ленинского района города. В зоне отключения проживают около 5 тысяч человек.
Причиной отключения подачи холодной воды было повреждение трубопровода на улице Моисеева. В настоящее время подача воды возобновлена.
Причиной отключения подачи холодной воды было повреждение трубопровода на улице Моисеева. В настоящее время подача воды возобновлена.
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