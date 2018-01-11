Присяжные утвердили обвинения подозреваемому в совершении взрыва в Нью-Йорке

Большое жюри утвердило заключение прокуратуры для предъявления в официальном порядке обвинений выходцу из Бангладеш Акайеду Улле в совершении взрыва в
Нью-Йорке.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства юстиции США, большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы дела для того, чтобы выдвинуть обвинения против Акайеда Уллы. 27-летнего выходца из Бангладеш обвиняют совершении взрыва в публичном месте, оказании материальной поддержки террористической организации, а также в использовании оружия массового поражения.
В случае признания вины подсудимому грозит пожизненное заключение. Предполагается, что в четверг подозреваемый предстанет перед федеральным судом в Манхэттене, где ему зачитают официальные обвинения.
Дата начала слушаний по существу пока не объявлена.
Напомним, взрыв в подземном переходе на Манхэттене прогремел 11 декабря около 7 часов утра. Перевозивший взрывное устройство мужчина был ранен и доставлен в больницу. Легкие ранения получили еще три человека. Задержанным оказался выходец из Бангладеш по имени Акайед Улла. Он переехал в США 7 лет назад к родственникам, жил в Бруклине, работал таксистом и электриком.
При изготовлении самодельного взрывного устройства преступник использовал подручные средства: батарейки, обрезки металлической трубы, елочную гирлянду и спички. А о том, как собрать бомбу, Улла прочитал в Интернете. Он признался следователям, что долго готовился к теракту и что был вдохновлен идеями террористов ИГИЛ .
В случае признания вины подсудимому грозит пожизненное заключение. Предполагается, что в четверг подозреваемый предстанет перед федеральным судом в Манхэттене, где ему зачитают официальные обвинения.
Дата начала слушаний по существу пока не объявлена.
Напомним, взрыв в подземном переходе на Манхэттене прогремел 11 декабря около 7 часов утра. Перевозивший взрывное устройство мужчина был ранен и доставлен в больницу. Легкие ранения получили еще три человека. Задержанным оказался выходец из Бангладеш по имени Акайед Улла. Он переехал в США 7 лет назад к родственникам, жил в Бруклине, работал таксистом и электриком.
При изготовлении самодельного взрывного устройства преступник использовал подручные средства: батарейки, обрезки металлической трубы, елочную гирлянду и спички. А о том, как собрать бомбу, Улла прочитал в Интернете. Он признался следователям, что долго готовился к теракту и что был вдохновлен идеями террористов ИГИЛ .
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