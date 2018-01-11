Посольство РФ добилось оказания медицинской помощи Буту в американской тюрьме

Российские дипломаты подтвердили, что заболевшему в тюрьме гражданину РФ Виктору Буту медицинская помощь была оказана с большой задержкой.
Сообщение посольства РФ в США: «Как только поступила информация о заболевании россиянина Бута, дипломаты посольства незамедлительно связались с администрацией тюрьмы Мэрион, в которой он содержится, и потребовали оказать ему квалифицированную и своевременную помощь. К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу».
Комментарий посольства РФ в США был опубликован из-за ситуации с россиянином Виктором Бутом, который приговорен к 25-летнему заключению в американской тюрьме. На днях Бут заболел гриппом в тяжелой форме. Как сообщили родственники Бута, медицинскую помощь при этом ему не оказывали. После вмешательства российских дипломатов и оказания ему медицинской помощи самочувствие гражданина РФ стабилизировалось.
Сотрудники посольства также подчеркивают, что проблема с оказанием медицинской помощи россиянам, находящихся в тюрьмах США, приняла системный характер.
Напомним, Виктора Бута в 2008 году американские агенты заманили в Бангкок и задержали россиянина. Несмотря на протесты Москвы, Бута выдали в США, а позднее приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Защита Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, подчеркнув, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. Но Верховный суд США без объяснения причин отказался принимать апелляцию к рассмотрению.
Комментарий посольства РФ в США был опубликован из-за ситуации с россиянином Виктором Бутом, который приговорен к 25-летнему заключению в американской тюрьме. На днях Бут заболел гриппом в тяжелой форме. Как сообщили родственники Бута, медицинскую помощь при этом ему не оказывали. После вмешательства российских дипломатов и оказания ему медицинской помощи самочувствие гражданина РФ стабилизировалось.
Сотрудники посольства также подчеркивают, что проблема с оказанием медицинской помощи россиянам, находящихся в тюрьмах США, приняла системный характер.
Напомним, Виктора Бута в 2008 году американские агенты заманили в Бангкок и задержали россиянина. Несмотря на протесты Москвы, Бута выдали в США, а позднее приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Защита Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, подчеркнув, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. Но Верховный суд США без объяснения причин отказался принимать апелляцию к рассмотрению.
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