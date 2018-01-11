Трамп: лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать

Президент США выразил сомнения, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру, ведущему расследование по поводу утверждений о влиянии России на ход американских выборов в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. В ходе совместной пресс-конференции, которая была устроена после завершения встречи, журналисты задавали много вопросов об отношениях с Россией.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией. Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами».
Глава правительства Норвегии также заявила о значимой роли России в международной политике, цитирует ТАСС.
Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии: «Россия — важный игрок на международной арене. И у Норвегии хорошие отношения с Россией».
Отвечая на вопросы журналистов Трамп также в очередной раз подчеркнул, что его точки зрения с Москвой противоположны и что сговора между ней и членами его команды быть не могло. По словам Трампа, маловероятно, что ему придется отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера
Дональд Трамп: «Я поговорю с адвокатами на этот счет. Было определено практически всеми, что нет сговора. Поэтому посмотрим, что произойдет… Когда нет сговора, а никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне, представляется маловероятным само проведение собеседования Роберта Мюллера с президентом США».
На днях американские СМИ сообщили, что спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США Роберт Мюллер планирует в ближайшие несколько недель лично допросить Дональда Трампа.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией. Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами».
Глава правительства Норвегии также заявила о значимой роли России в международной политике, цитирует ТАСС.
Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии: «Россия — важный игрок на международной арене. И у Норвегии хорошие отношения с Россией».
Отвечая на вопросы журналистов Трамп также в очередной раз подчеркнул, что его точки зрения с Москвой противоположны и что сговора между ней и членами его команды быть не могло. По словам Трампа, маловероятно, что ему придется отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера
Дональд Трамп: «Я поговорю с адвокатами на этот счет. Было определено практически всеми, что нет сговора. Поэтому посмотрим, что произойдет… Когда нет сговора, а никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне, представляется маловероятным само проведение собеседования Роберта Мюллера с президентом США».
На днях американские СМИ сообщили, что спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США Роберт Мюллер планирует в ближайшие несколько недель лично допросить Дональда Трампа.
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