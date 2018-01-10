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    Хоккеистки молодежной сборной РФ вышли в полуфинал ЧМ

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    • Фото: Хоккей России / vk.com
    Хоккеистки молодежной сборной РФ вышли в полуфинал ЧМ

    Хоккеистки молодежной сборной РФ вышли в полуфинал ЧМ

    Хоккеистки молодежной сборной РФ вышли в полуфинал ЧМ
  • Фото: Хоккей России / vk.com

    • Россиянки обыграли сборную Финляндии и вышли в полуфинал женского молодежного чемпионата мира по хоккею.

    В четвертьфинальном матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором принимают участие игроки не старше 18 лет, сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:0.

    В полуфинале россиянки сыграют со сборной Швеции 12 января, пишет ТАСС. Женский молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в подмосковном Дмитрове, завершится 13 января.

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