Хоккеистки молодежной сборной РФ вышли в полуфинал ЧМ

Россиянки обыграли сборную Финляндии и вышли в полуфинал женского молодежного чемпионата мира по хоккею.
В четвертьфинальном матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором принимают участие игроки не старше 18 лет, сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:0.
В полуфинале россиянки сыграют со сборной Швеции 12 января, пишет ТАСС. Женский молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в подмосковном Дмитрове, завершится 13 января.
В полуфинале россиянки сыграют со сборной Швеции 12 января, пишет ТАСС. Женский молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в подмосковном Дмитрове, завершится 13 января.
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