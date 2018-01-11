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    В Иране произошло мощное землетрясение

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    В Иране произошло мощное землетрясение

    В Иране произошло мощное землетрясение

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7 на западе Ирана в провинции Керман.

    Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 30 километрах к северо-западу от города Керманшах. Очаг залегания — 10 километров.

    Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

    Напомним, в результате разрушительного землетрясения 12 ноября на границе Ирана и Ирака погибли не менее 530 человек, ранения получили более 7,5 тысяч жителей региона. С тех пор произошли десятки подземных толчков разной степени мощности, в том числе магнитудой выше 6. Есть разрушения, вновь пострадали люди.

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