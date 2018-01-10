В Париже грабители с топорами украли драгоценности на сумму 4 млн евро

Французская полиция разыскивает грабителей, взломавших витрину отеля Ritz в Париже и похитивших украшения на сумму 4 миллиона евро.
Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию радиостанции RTL, в среду вечером (20:30 по московскому времени) пятеро грабителей с топорами ворвались в отель Ritz на Вандомской площади в Париже. Они взломали витрину и украли представленные в ней элитные ювелирные украшения от известных производителей. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона евро.
По предварительной информации, в ходе происшествия пострадавших нет.
Преступники попытались скрыться с награбленным. Трое из них были задержаны полицией, остальных разыскивают.
По предварительной информации, в ходе происшествия пострадавших нет.
Преступники попытались скрыться с награбленным. Трое из них были задержаны полицией, остальных разыскивают.
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