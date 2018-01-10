Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    В Париже грабители с топорами украли драгоценности на сумму 4 млн евро

    2 комментария
    • Фото: Davy Parker / facebook.com
    В Париже грабители с топорами украли драгоценности на сумму 4 млн евро

    В Париже грабители с топорами украли драгоценности на сумму 4 млн евро

    В Париже грабители с топорами украли драгоценности на сумму 4 млн евро
  • Фото: Davy Parker / facebook.com

    • Французская полиция разыскивает грабителей, взломавших витрину отеля Ritz в Париже и похитивших украшения на сумму 4 миллиона евро.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию радиостанции RTL, в среду вечером (20:30 по московскому времени) пятеро грабителей с топорами ворвались в отель Ritz на Вандомской площади в Париже. Они взломали витрину и украли представленные в ней элитные ювелирные украшения от известных производителей. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона евро.

    По предварительной информации, в ходе происшествия пострадавших нет.

    Преступники попытались скрыться с награбленным. Трое из них были задержаны полицией, остальных разыскивают.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru