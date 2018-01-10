СМИ: в аэропорту Варшавы самолет совершил аварийную посадку без шасси

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена закрыт после аварийной посадки пассажирского самолета Bombardier.
Польские СМИ сообщают о том, что в аэропорту Варшавы пассажирский лайнер совершил аварийную посадку.
По информации радиостанции RMF FM, при заходе на посадку у самолета польской авиакомпании LOT не вышла передняя стойка шасси. На борту находились 63 человека: 59 пассажиров и 4 члена экипажа.
В результате происшествия никто не пострадал.
Аэропорт временно закрыт. Аварийный лайнер уже убрали с взлетно-посадочной полосы и приводят ее в порядок.
По информации радиостанции RMF FM, при заходе на посадку у самолета польской авиакомпании LOT не вышла передняя стойка шасси. На борту находились 63 человека: 59 пассажиров и 4 члена экипажа.
В результате происшествия никто не пострадал.
Аэропорт временно закрыт. Аварийный лайнер уже убрали с взлетно-посадочной полосы и приводят ее в порядок.
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