Сын рассказал, когда состоится прощание с композитором Шаинским

Семья Владимира Шаинского назвала место в Москве и дату церемонии прощания со знаменитым композитором.
Вячеслав Шаинский, сын композитора: «Предварительная договоренность о прощании — 16 января, Дом литераторов».
По словам Вячеслава Шаинского, похороны, скорее всего, состоятся в тот же день. Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США, цитирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что композитора Владимира Шаинского, который скончался в США, похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.
Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.
По словам Вячеслава Шаинского, похороны, скорее всего, состоятся в тот же день. Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США, цитирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что композитора Владимира Шаинского, который скончался в США, похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.
Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.
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