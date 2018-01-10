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    Сын рассказал, когда состоится прощание с композитором Шаинским

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    • Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС
    Сын рассказал, когда состоится прощание с композитором Шаинским

    Сын рассказал, когда состоится прощание с композитором Шаинским

    Сын рассказал, когда состоится прощание с композитором Шаинским
  • Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС

    • Семья Владимира Шаинского назвала место в Москве и дату церемонии прощания со знаменитым композитором.

    Вячеслав Шаинский, сын композитора: «Предварительная договоренность о прощании — 16 января, Дом литераторов».

    По словам Вячеслава Шаинского, похороны, скорее всего, состоятся в тот же день. Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США, цитирует ТАСС.

    Ранее сообщалось, что композитора Владимира Шаинского, который скончался в США, похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище.

    Народный артист России Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием.

    смотретьКомпозитор всех возрастов и поколений: интересные факты из жизни Владимира Шаинского
    Композитор всех возрастов и поколений: интересные факты из жизни Владимира Шаинского
    Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера и мюзиклы для детей. Он написал более 400 песен, в том числе музыку для множества отечественных мультфильмов.

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