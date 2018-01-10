Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Глава генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом.
Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Другие подробности разговора не приводятся.
Отметим, что беседа начальников генштабов России и США состоялась вскоре после атаки беспилотников на российские базы в Сирии. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные.
Российские военные заявляли, что этот налет вызывает множество вопросов: откуда у экстремистов взялись технологии наведения и управления ударными беспилотниками, как они получили координаты для атаки и что делал в районе удара американский разведывательный самолет?
Отметим, что беседа начальников генштабов России и США состоялась вскоре после атаки беспилотников на российские базы в Сирии. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные.
Российские военные заявляли, что этот налет вызывает множество вопросов: откуда у экстремистов взялись технологии наведения и управления ударными беспилотниками, как они получили координаты для атаки и что делал в районе удара американский разведывательный самолет?
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