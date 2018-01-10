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    Нью-Йорк подал иски против нефтяных компаний из-за глобального потепления

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    <nobr>Нью-Йорк</nobr> подал иски против нефтяных компаний <nobr>из-за</nobr> глобального потепления

    Нью-Йорк подал иски против нефтяных компаний из-за глобального потепления

    <nobr>Нью-Йорк</nobr> подал иски против нефтяных компаний <nobr>из-за</nobr> глобального потепления
  • Фото: Reuters © 2018

    • Власти Нью-Йорка намерены отсудить у крупнейших нефтяных компаний несколько миллиардов долларов за то, что они внесли вклад в изменение климата на планете.

    Власти Нью-Йорка подали судебные иски против крупнейших нефтяных компаний, обвинив их в потворстве изменениям климата на Земле. Речь идет о компаниях BP, Chevron Corp., ExxonMobil, Royal Dutch Shell и других. Городские власти намерены отсудить у них несколько миллиардов долларов в счет средств, потраченных на устранение последствий глобального потепления в Нью-Йорке, сообщает New York Times.

    Кроме того, в ближайшие пять лет городские пенсионные фонды планируют сократить инвестиции в нефтегазовые и угольные компании. Общая сумма инвестиций составляет 5 млрд долларов. Ожидается, что это будет самый масштабный вывод капитала, но власти Нью-Йорка считают важным, чтобы их пенсионеры жили в чистом городе.

    Скотт Стрингер, главный казначей Нью-Йорка: «Обеспечение пенсий полицейских, учителей, пожарных и других сотрудников городских служб — наш приоритет, и мы уверены, что их финансовое будущее связано с экологической обстановкой на планете».

    Ранее подобные иски против нефтяных компаний подали другие американские города, среди них Сан-Франциско и Окленд. В Национальной ассоциации промышленников США сочли иски необоснованными и политически мотивированными, передает «Интерфакс».

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