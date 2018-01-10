Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Уоррен Баффет предупредил о «плохом конце» биткоина

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Lane Hickenbottom
    Уоррен Баффет предупредил о «плохом конце» биткоина

    Уоррен Баффет предупредил о «плохом конце» биткоина

    Уоррен Баффет предупредил о «плохом конце» биткоина
  • Фото: Reuters © 2018, Lane Hickenbottom

    • Знаменитый инвестор и миллиардер Уоррен Баффет посоветовал не вкладывать свои сбережения в биткоин и другие криптовалюты.

    Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, ажиотаж вокруг криптовалют вряд ли закончится хорошо. При этом он подчеркнул, что не может сказать точно, когда этот рынок обрушится.

    Уоррен Баффет: «Что касается криптовалют в целом, то я могу достаточно уверенно сказать, что их ждет плохой конец. Я не знаю, когда или как это случится».

    Также в интервью CNBC Баффет рассказал, что не вкладывает и не планирует вкладывать средства в криптовалюту, в том числе в биткоин, и призвал инвестировать в «достойный бизнес».

    Напомним, ажиотаж вокруг биткоина достиг пика в середине декабря, когда криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тыс. долларов. При этом почти сразу после этого курс биткоина резко снизился. Сейчас средняя цена составляет около 14 тыс. долларов.

    Отметим, что в России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru