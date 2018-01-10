Уоррен Баффет предупредил о «плохом конце» биткоина

Знаменитый инвестор и миллиардер Уоррен Баффет посоветовал не вкладывать свои сбережения в биткоин и другие криптовалюты.
Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, ажиотаж вокруг криптовалют вряд ли закончится хорошо. При этом он подчеркнул, что не может сказать точно, когда этот рынок обрушится.
Уоррен Баффет: «Что касается криптовалют в целом, то я могу достаточно уверенно сказать, что их ждет плохой конец. Я не знаю, когда или как это случится».
Также в интервью CNBC Баффет рассказал, что не вкладывает и не планирует вкладывать средства в криптовалюту, в том числе в биткоин, и призвал инвестировать в «достойный бизнес».
Напомним, ажиотаж вокруг биткоина достиг пика в середине декабря, когда криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тыс. долларов. При этом почти сразу после этого курс биткоина резко снизился. Сейчас средняя цена составляет около 14 тыс. долларов.
Отметим, что в России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
Уоррен Баффет: «Что касается криптовалют в целом, то я могу достаточно уверенно сказать, что их ждет плохой конец. Я не знаю, когда или как это случится».
Также в интервью CNBC Баффет рассказал, что не вкладывает и не планирует вкладывать средства в криптовалюту, в том числе в биткоин, и призвал инвестировать в «достойный бизнес».
Напомним, ажиотаж вокруг биткоина достиг пика в середине декабря, когда криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тыс. долларов. При этом почти сразу после этого курс биткоина резко снизился. Сейчас средняя цена составляет около 14 тыс. долларов.
Отметим, что в России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
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