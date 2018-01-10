Защитники рабочих или бузотеры: почему профсоюз впервые записали в иностранные агенты

Участники процесса по признанию межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» иностранным агентом озвучили свои точки зрения после беспрецедентного решения горсуда Петербурга.
Многие работодатели готовы назвать «Рабочую ассоциацию» вымогателем. Например, призыв выплатить сокращавшимся в 2015 сотрудникам петербургского завода General Motors компенсацию в 18 месячных окладов сложно оценить как обоснованный. Но как настаивать даже на таких фантастических требованиях, в МПРА отлично знают.
Инструментом митингов, забастовок, петиций и прочего борцы за права рабочих овладели в совершенстве. Но не заметили, что сейчас, по всей видимости, время закручивать гайки. Статьи в группе профсоюза в соцсети об импортозамещении, против введения системы «Платон» и в поддержку законодательной инициативы своего председателя по поводу изменения норм индексации зарплат прокуратура оценила как политическую деятельность.
А тут еще и пожертвования международной профсоюзной организации из-за рубежа, плюс претензии синих мундиров к нестыковкам в уставе. В общем в МПРА никакие не наши люди, а иностранные агенты, за которыми еще и куча неустранимых нарушений законодательства. Однако в профсоюзе иск о ликвидации рассматривают как заказ недоброжелателей на устранение.
Алексей Этманов, председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»: «Когда в Ford Motor Company мы подняли зарплату с 7 до 60 тысяч рублей, это стало знаково. Мы заставили уважать трудящихся. Доказали, что российские рабочие это не туземцы, которые работают за нитку бус».
Если отбросить лирику и политическую фантастику, процесс в горсуде Петербурга — напряженная борьба профессиональных юристов. Ведь, например, один из предметов спора — вообще возможность применять законодательство об иностранных агентах к профсоюзам.
Но желающим язвить по поводу политической подоплеки исход суда в любом случае дает обильную пищу. Известное дело, что активисты профсоюзов — профессиональные бузотеры. А для них сейчас, похоже, не самые лучшие времена, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Инструментом митингов, забастовок, петиций и прочего борцы за права рабочих овладели в совершенстве. Но не заметили, что сейчас, по всей видимости, время закручивать гайки. Статьи в группе профсоюза в соцсети об импортозамещении, против введения системы «Платон» и в поддержку законодательной инициативы своего председателя по поводу изменения норм индексации зарплат прокуратура оценила как политическую деятельность.
А тут еще и пожертвования международной профсоюзной организации из-за рубежа, плюс претензии синих мундиров к нестыковкам в уставе. В общем в МПРА никакие не наши люди, а иностранные агенты, за которыми еще и куча неустранимых нарушений законодательства. Однако в профсоюзе иск о ликвидации рассматривают как заказ недоброжелателей на устранение.
Алексей Этманов, председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»: «Когда в Ford Motor Company мы подняли зарплату с 7 до 60 тысяч рублей, это стало знаково. Мы заставили уважать трудящихся. Доказали, что российские рабочие это не туземцы, которые работают за нитку бус».
Если отбросить лирику и политическую фантастику, процесс в горсуде Петербурга — напряженная борьба профессиональных юристов. Ведь, например, один из предметов спора — вообще возможность применять законодательство об иностранных агентах к профсоюзам.
Но желающим язвить по поводу политической подоплеки исход суда в любом случае дает обильную пищу. Известное дело, что активисты профсоюзов — профессиональные бузотеры. А для них сейчас, похоже, не самые лучшие времена, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
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