Питерские чиновники обнаружили скандальные витражи с Кирочной улицы

Сотрудники комитета по охране памятников после публикаций СМИ выяснили, что цветные стекла из здания при лютеранской церкви «Анненшуле» не успели продать. К тому же новодела там больше, чем оригинальных элементов.
Петербургский комитет по охране памятников подтвердил подлинность акта, на который ссылался продавец витражей из Анненшуле, выставлявшихся на сайте товаров и услуг.
Специалисты подняли архивные документы, съездили сегодня в лицей на Кирочную улицу и позволили предположить, что предлагаемый покупателям фрагмент действительно мог располагаться в одном из окон коридора на 3-м этаже. Хотя иконографических материалов, подтверждающих это, не обнаружили.
Витражи были демонтированы в начале 2000-х годов, когда старые окна меняли на стеклопакеты. Охранному ведомству предъявили лишь части витража, которые признали аварийными. В КГИОПе уточнили, что, скорее всего, старинный витраж мог находиться не в лестничных окнах, а в окне коридора, который выходит во внутренний двор.
Комитет по охране памятников также связался с продавцом и осмотрел выставленные на продажу части витража. Его, как оказалось, вовсе не продали, а спешно сняли с продажи. Эксперты сделали выводы, что фрагменты претерпели серьезные изменения. Оригинальные стекла есть, но новодела больше половины. Кроме того, воссоздавался объект не реставрационными методами.
Также охранному ведомству стало известно, что продавцом витража является известный в городе художник Алексей Яковлев, в мастерскую которого и передали осколки. Его подпись также есть в акте 2008 года. Стоит добавить, что этот документ не накладывает обременений на обладателя.
Специалисты подняли архивные документы, съездили сегодня в лицей на Кирочную улицу и позволили предположить, что предлагаемый покупателям фрагмент действительно мог располагаться в одном из окон коридора на 3-м этаже. Хотя иконографических материалов, подтверждающих это, не обнаружили.
Витражи были демонтированы в начале 2000-х годов, когда старые окна меняли на стеклопакеты. Охранному ведомству предъявили лишь части витража, которые признали аварийными. В КГИОПе уточнили, что, скорее всего, старинный витраж мог находиться не в лестничных окнах, а в окне коридора, который выходит во внутренний двор.
Комитет по охране памятников также связался с продавцом и осмотрел выставленные на продажу части витража. Его, как оказалось, вовсе не продали, а спешно сняли с продажи. Эксперты сделали выводы, что фрагменты претерпели серьезные изменения. Оригинальные стекла есть, но новодела больше половины. Кроме того, воссоздавался объект не реставрационными методами.
Также охранному ведомству стало известно, что продавцом витража является известный в городе художник Алексей Яковлев, в мастерскую которого и передали осколки. Его подпись также есть в акте 2008 года. Стоит добавить, что этот документ не накладывает обременений на обладателя.
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