Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге

Петербургский метрополитен пережил
40-минутный коллапс.
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В вечерний час пик некоторые станции синей ветки оказались недоступны для пассажиров. По словам очевидцев, в тоннеле между «Пионерской» и «Удельной» застрял неисправный состав. Многие жаловались на запах гари.
Сначала движение по синей ветке остановилось на севере города. Затем поступили сообщения, что поезда не идут и на юг. В вестибюлях и на улице собралось много людей.
Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, оказавшаяся на станции «Черная речка», на перроне собралось очень много людей, никаких составов не прибывало в течение получаса. Затем вагоны стали идти в сторону «Парнаса» с увеличенным интервалом.
Несколько минут назад неисправный состав отбуксировали из тоннеля между «Удельной» и «Пионерской». Движение по синей ветке постепенно восстанавливается.
Стало известно, что некоторые пассажиры уже обратились в кассы с заявлением о возврате денег. Перед ними извинились и пообещали вернуть стоимость поездки в течение нескольких дней.
Сначала движение по синей ветке остановилось на севере города. Затем поступили сообщения, что поезда не идут и на юг. В вестибюлях и на улице собралось много людей.
Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, оказавшаяся на станции «Черная речка», на перроне собралось очень много людей, никаких составов не прибывало в течение получаса. Затем вагоны стали идти в сторону «Парнаса» с увеличенным интервалом.
Несколько минут назад неисправный состав отбуксировали из тоннеля между «Удельной» и «Пионерской». Движение по синей ветке постепенно восстанавливается.
Стало известно, что некоторые пассажиры уже обратились в кассы с заявлением о возврате денег. Перед ними извинились и пообещали вернуть стоимость поездки в течение нескольких дней.
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