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    Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге. Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДавки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге

    Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге

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    • Фото: spb_today / vk.com
    Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге

    Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге

    Давки на перроне и ожидание в тоннеле: как неисправный вагон парализовал метро в Петербурге
    • Фото: spb_today / vk.com

      • Петербургский метрополитен пережил 40-минутный коллапс.

      В вечерний час пик некоторые станции синей ветки оказались недоступны для пассажиров. По словам очевидцев, в тоннеле между «Пионерской» и «Удельной» застрял неисправный состав. Многие жаловались на запах гари.

      Сначала движение по синей ветке остановилось на севере города. Затем поступили сообщения, что поезда не идут и на юг. В вестибюлях и на улице собралось много людей.

      Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, оказавшаяся на станции «Черная речка», на перроне собралось очень много людей, никаких составов не прибывало в течение получаса. Затем вагоны стали идти в сторону «Парнаса» с увеличенным интервалом.

      Несколько минут назад неисправный состав отбуксировали из тоннеля между «Удельной» и «Пионерской». Движение по синей ветке постепенно восстанавливается.

      Стало известно, что некоторые пассажиры уже обратились в кассы с заявлением о возврате денег. Перед ними извинились и пообещали вернуть стоимость поездки в течение нескольких дней.

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