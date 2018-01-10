«Я везучий»: незадолго до смерти Михаил Державин издал книгу мемуаров

Сегодня ушел из жизни актер, призванием которого было дарить хорошее настроение. Не стало Михаила Державина. Зрители старшего поколения помнят его еще по «Кабачку „13 стульев“». Программа была одной из самых, как бы сегодня сказали, стильных. И чрезвычайно популярной.

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смерть

театр

Жизнь Михаила Державина поражает какой-то несвойственной даже для ХХ века компактностью. Вся она прошла на Арбате. Державин там родился, жил в театральном кооперативном доме и учился в соседнем подъезде, в «Щуке». Своих будущих партнеров по сцене — Ширвиндта и Миронова — он знал без преувеличений с младенчества,

все они появились на свет в знаменитом роддоме Грауэрмана.



Мог ли Михаил Державин стать не актером? Если в детстве считал, что это — единственная профессия. Он играл в «Ленкоме» и в Театре сатиры. Но настоящую известность ему принес дуэт с Александром Ширвиндтом. Их юморески смешили зрителей на протяжении трех десятилетий. Без них не обходился ни один праздничный концерт. Творческий дуэт собирал аншлаги и в Театре сатиры, где Державин прослужил полвека. Негласным лидером в этом тандеме был Ширвиндт. Но едва ли без простоватого оптимиста в исполнении Державина был возможен такой комический эффект.



Тогда не было слова «корпоратив», но именно от них не было отбоя у артистов — всевозможные дни милиции, железнодорожника и тому подобное. Сыгранным им «всем нам неизвестным» Державин, конечно, не был. А с конца 60-х он прославился еще и как пан Ведущий в главном советском ситкоме времен застоя — «Кабачке „13 стульев“». И 14 лет шутил с телеэкрана о том, что «даже гвоздь сезона бывает ржавым» или о счетоводе Вотрубе, который «знает себе цену, и она его очень огорчает».



В кино Державин играл не главные, но запоминающиеся роли, а в жизни был почти таким же, как на экране, — обаятельным и импозантным.



Евгений Князев, ректор театрального института имени Щукина: «Я вижу, как он выходит из подъезда, с иголочки одетый, всегда благоухает, Он идет артистом, со всеми здоровается».



Михаил Державин был трижды женат. В тестях у него были Райкин и Буденный, причем обоих он тоже знал с детства. Но последние 30 лет актер прожил с певицей Роксаной Бабаян. Все в том же «вахтанговском» доме на Арбате. Со всеми своими прошлыми женами он расстался мирно и продолжал дружить с их новыми семьями. Незадолго до смерти Михаил Державин издал мемуары под названием «Я везучий», и это вне всяких сомнений именно так.



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