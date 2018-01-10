Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

Главы МИД России и Ирана обсудили в Москве подготовку сирийского конгресса в Сочи и соглашение по ядерному вопросу.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад-Джавад Зариф обсудили на переговорах в Москве ситуацию в Сирии.
Речь шла о подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, который, по словам Сергея Лаврова, создаст базу для успешных переговоров в Женеве. В центре переговоров также была судьба соглашения по иранскому ядерному вопросу: в пятницу Дональд Трамп должен огласить свое решение по этому поводу и объявить, сохраняется ли режим снятия санкций.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы отмечаем четкую констатацию гендиректором МАГАТЭ полного выполнения Ираном своих обязательств. Мы будем по-прежнему отстаивать жизнеспособность этой программы и ее вклад в укреплении региональной стабильности и в решении проблем нераспространения оружия массового уничтожения».
Зариф назвал соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном одним из важнейших достижений мирового права в последние годы и поблагодарил Москву за поддержку в реализации этого плана. Он также выразил сожаление, что США до сих пор «проводит деструктивную политику» в этом вопросе.
Из Москвы глава МИД Ирана отправится в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки с главами МИД стран-посредников — Великобритании, Франции и Германии.
Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
Речь шла о подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, который, по словам Сергея Лаврова, создаст базу для успешных переговоров в Женеве. В центре переговоров также была судьба соглашения по иранскому ядерному вопросу: в пятницу Дональд Трамп должен огласить свое решение по этому поводу и объявить, сохраняется ли режим снятия санкций.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы отмечаем четкую констатацию гендиректором МАГАТЭ полного выполнения Ираном своих обязательств. Мы будем по-прежнему отстаивать жизнеспособность этой программы и ее вклад в укреплении региональной стабильности и в решении проблем нераспространения оружия массового уничтожения».
Зариф назвал соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном одним из важнейших достижений мирового права в последние годы и поблагодарил Москву за поддержку в реализации этого плана. Он также выразил сожаление, что США до сих пор «проводит деструктивную политику» в этом вопросе.
Из Москвы глава МИД Ирана отправится в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки с главами МИД стран-посредников — Великобритании, Франции и Германии.
Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
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