Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки. Иран, Лавров, МИД РФ, переговоры, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

    комментировать
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки

      Главы МИД России и Ирана обсудили в Москве подготовку сирийского конгресса в Сочи и соглашение по ядерному вопросу.

      Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад-Джавад Зариф обсудили на переговорах в Москве ситуацию в Сирии.

      Речь шла о подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, который, по словам Сергея Лаврова, создаст базу для успешных переговоров в Женеве. В центре переговоров также была судьба соглашения по иранскому ядерному вопросу: в пятницу Дональд Трамп должен огласить свое решение по этому поводу и объявить, сохраняется ли режим снятия санкций.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы отмечаем четкую констатацию гендиректором МАГАТЭ полного выполнения Ираном своих обязательств. Мы будем по-прежнему отстаивать жизнеспособность этой программы и ее вклад в укреплении региональной стабильности и в решении проблем нераспространения оружия массового уничтожения».

      Зариф назвал соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном одним из важнейших достижений мирового права в последние годы и поблагодарил Москву за поддержку в реализации этого плана. Он также выразил сожаление, что США до сих пор «проводит деструктивную политику» в этом вопросе.

      Из Москвы глава МИД Ирана отправится в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки с главами МИД стран-посредников — Великобритании, Франции и Германии.

      Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.

      Новости по теме

      Ядерная сделка с Ираном

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru