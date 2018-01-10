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    Возвращение российского газа на Украину обойдется европейцам в миллиард евро

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Возвращение российского газа на Украину обойдется европейцам в миллиард евро

    Возвращение российского газа на Украину обойдется европейцам в миллиард евро

    Возвращение российского газа на Украину обойдется европейцам в миллиард евро
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Европейские газовые трейдеры в этом году потеряют миллиард евро из-за сокращения поставок на Украину.

    Так дорого обойдется европейским компаниям решение Стокгольмского арбитража, который обязал Украину возобновить импорт российского газа после более чем двухлетнего перерыва.

    Это приведет к убыткам для европейских трейдеров и операторов газопроводов, которые раньше зарабатывали на реверсе газа. Впрочем, аналитики говорят, что восстановление потребления газа внутри ЕС должно смягчить удар, передает Bloomberg.

    Напомним, еще в ноябре 2015 года Украина объявила об отказе от российского газа. Голубое топливо украинские власти решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала в Киеве утверждали, что газ из ЕС стоит дешевле, но позднее признали, что «Газпром» предлагает топливо на более привлекательных условиях. А в конце прошлого года Пётр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки у РФ, если газ будет дешевым.

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    В декабре Стокгольмский арбитраж поставил точку в споре, который длился с лета 2014 года, обязав «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за поставленный газ. Кроме того, Украину обязали до завершения контракта в 2019 году ежегодно закупать в РФ 5 млрд кубометров газа.

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