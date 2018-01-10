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    Путину подарили белую толстовку с логотипом предвыборного штаба

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путину подарили белую толстовку с логотипом предвыборного штаба

    Путину подарили белую толстовку с логотипом предвыборного штаба

    Путину подарили белую толстовку с логотипом предвыборного штаба
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе и пообщался с волонтерами.

    Одна из участниц встречи вручила главе государства фирменную толстовку с логотипом предвыборного штаба. Президент пообещал оставить сувенир на память, отметив, что не будет носить толстовку, потому что на ней написана его фамилия.

    Также глава государства сфотографировался с волонтерами штаба и поблагодарил их за работу, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «У вас добрые глаза и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно».

    Ранее сегодня Путин пообщался с тремя сопредседателями своего избирательного штаба — руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелёвов, гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным и гендиректором Национального медицинского центра детской гематологии Александром Румянцевым. Президент подчеркнул, что работа предвыборного штаба должна быть неформальной, эффективной и доверительно.

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