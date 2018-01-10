Путину подарили белую толстовку с логотипом предвыборного штаба

Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе и пообщался с волонтерами.
Одна из участниц встречи вручила главе государства фирменную толстовку с логотипом предвыборного штаба. Президент пообещал оставить сувенир на память, отметив, что не будет носить толстовку, потому что на ней написана его фамилия.
Также глава государства сфотографировался с волонтерами штаба и поблагодарил их за работу, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «У вас добрые глаза и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно».
Ранее сегодня Путин пообщался с тремя сопредседателями своего избирательного штаба — руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелёвов, гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным и гендиректором Национального медицинского центра детской гематологии Александром Румянцевым. Президент подчеркнул, что работа предвыборного штаба должна быть неформальной, эффективной и доверительно.
Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение кандидатуры Владимир Путин. На следующий день российский лидер лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты. Теперь Путину как самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ.
Также глава государства сфотографировался с волонтерами штаба и поблагодарил их за работу, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «У вас добрые глаза и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно».
Ранее сегодня Путин пообщался с тремя сопредседателями своего избирательного штаба — руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелёвов, гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным и гендиректором Национального медицинского центра детской гематологии Александром Румянцевым. Президент подчеркнул, что работа предвыборного штаба должна быть неформальной, эффективной и доверительно.
Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение кандидатуры Владимир Путин. На следующий день российский лидер лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты. Теперь Путину как самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ.
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