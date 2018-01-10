Саакашвили решил поискать на «несостоявшейся» Украине «300 спартанцев»

Михаил Саакашвили заявил, что считает Украину «несостоявшимся государством».
Бывший президент Грузии подчеркнул, что сегодня украинское государство не может защитить граждан от олигархов, а правоохранительные органы используют «только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан».
Михаил Саакашвили: «Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду».
Также опальный политик сообщил, что решил с 11 января отправиться в турне по стране, чтобы найти людей, способных «управлять страной другими методами». Их Саакашвили сравнил с героями Фермопильского сражения.
Михаил Саакашвили: «Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами».
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области за последнее время превратился едва ли не в главного критика киевского режима. Он регулярно проводит акции с требованием импичмента Петра Порошенко, а также пытается через суды вернуть украинское гражданство. Против опального политика возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Возобновить антиправительственные митинги Саакашвили планирует с 21 января.
Михаил Саакашвили: «Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду».
Также опальный политик сообщил, что решил с 11 января отправиться в турне по стране, чтобы найти людей, способных «управлять страной другими методами». Их Саакашвили сравнил с героями Фермопильского сражения.
Михаил Саакашвили: «Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами».
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области за последнее время превратился едва ли не в главного критика киевского режима. Он регулярно проводит акции с требованием импичмента Петра Порошенко, а также пытается через суды вернуть украинское гражданство. Против опального политика возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Возобновить антиправительственные митинги Саакашвили планирует с 21 января.
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