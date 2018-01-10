Утром 11 января в небе над Москвой можно будет увидеть МКС

В Москве утром 11 января можно будет понаблюдать за пролетом Международной космической станции.
Полюбоваться пролетом МКС можно будет при помощи широкоугольного бинокля. Москвичи смогут полюбоваться пролетом станции вблизи Луны, Юпитера и Марса.
Как отметили в «Роскомосе», с Земли МКС будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета. При этом по мере движения цвет этой «звезды» может смениться на красновато-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту МКС увидят заход Солнца.
Как отметили в «Роскомосе», с Земли МКС будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета. При этом по мере движения цвет этой «звезды» может смениться на красновато-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту МКС увидят заход Солнца.
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