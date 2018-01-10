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    Утром 11 января в небе над Москвой можно будет увидеть МКС

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    • Фото: Роскосмос
    Утром 11 января в небе над Москвой можно будет увидеть МКС

    Утром 11 января в небе над Москвой можно будет увидеть МКС

    Утром 11 января в небе над Москвой можно будет увидеть МКС
  • Фото: Роскосмос

    • В Москве утром 11 января можно будет понаблюдать за пролетом Международной космической станции.

    Полюбоваться пролетом МКС можно будет при помощи широкоугольного бинокля. Москвичи смогут полюбоваться пролетом станции вблизи Луны, Юпитера и Марса.

    Как отметили в «Роскомосе», с Земли МКС будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета. При этом по мере движения цвет этой «звезды» может смениться на красновато-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту МКС увидят заход Солнца.

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