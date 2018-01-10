В БДТ покажут цирковой спектакль от режиссера «Дю Солей»

В Петербург приехала знаменитая труппа режиссера Финци Паски, которая представит спектакль «Ля Верита».

С итальянского это слово переводится как правда. Что есть истина, а что нет? Где настоящее, а где сон? Какая грань между жизнью и смертью? Именно такие философские вопросы перед собой и зрителями ставит известный швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска.



В «Ля Верита» балет и классический театр сочетаются с элементами акробатики и клоунады. И несмотря на явный цирковой акцент, представление покажут на сцене БДТ. По словам худрука театра Андрея Могучего, здесь стираются грани между жанрами и нет никакой разницы, каким языком рассказать эту историю.



Авторы обещают и откровенно сюрреалистичные моменты в спектакле — под стать творчеству Сальвадора Дали. С его работы, кстати, и зародился этот спектакль. Несколько лет назад Финци Паска увидел забытый занавес к балету «Безумный Тристан», который оформил испанский живописец. Так задник стал основным в представлении «Ля Верита». При этом само представление может иметь даже терапевтический эффект.



Отметим, что Даниэле Финци Паска неоднократно приезжал в Россию со своими работами. В Петербурге он ставил спектакли «Аида» и «Верди. Реквием» на подмостках Мариинского театра. А четыре года назад стал автором церемоний закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.