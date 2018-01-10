Петербургские благотворители выиграли крупный грант для помощи аутистам

Губернатор Петербурга и председатель комитета по социальной политике сегодня приехали в благотворительный фонд, который занимается помощью людям с аутизмом.

В Татарском переулке чиновники осмотрели мастерские и пообщались с подопечными центра. Фонд «Выход» занимается комплексной социализацией аутистов, готовит их к трудоустройству. Студенты здесь самостоятельно изготавливают кружки, блокноты, шьют сумки и одежду. Существует фонд в основном за счет благотворителей.



Государственное финансирование в прошлом году составило всего лишь 1% в бюджете организации. Зато в 2018-м «Выход» выиграл президентский грант в размере 3 миллионов рублей.



Кроме финансовой поддержки фонд нуждается и в помощи волонтеров, которых не хватает. А также ищет ответственных предпринимателей, которые готовы не только на бумаге принять на работу людей с особенностями развития.