В Петербурге чайку спасли из ледяного плена

Настоящую спасательную операцию провели в центре города петербуржцы и спасатели.

Прохожие заметили замерзающую птицу на канале Грибоедова. Она не могла взлететь, так как лапы сковал лед. На помощь пленнице поспешили спасатели объединения «Экстремум».



Специалисты подразделения «Кошки-спас» как раз работают с животными, попавшими в сложную ситуацию. На этот раз им пришлось нырять в ледяную воду.



Во время операции чайка не сопротивлялась и только при подъеме попыталась клюнуть свою спасительницу. Уже на берегу на одной лапке птицы нашли повреждения. Ее лечением займутся в центре «Сирин».