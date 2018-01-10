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    В Петербурге чайку спасли из ледяного плена. Санкт-Петербург, животные, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге чайку спасли из ледяного плена

    В Петербурге чайку спасли из ледяного плена

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    В Петербурге чайку спасли из ледяного плена

    В Петербурге чайку спасли из ледяного плена

    В Петербурге чайку спасли из ледяного плена

      Настоящую спасательную операцию провели в центре города петербуржцы и спасатели.

      Прохожие заметили замерзающую птицу на канале Грибоедова. Она не могла взлететь, так как лапы сковал лед. На помощь пленнице поспешили спасатели объединения «Экстремум».

      Специалисты подразделения «Кошки-спас» как раз работают с животными, попавшими в сложную ситуацию. На этот раз им пришлось нырять в ледяную воду.

      Во время операции чайка не сопротивлялась и только при подъеме попыталась клюнуть свою спасительницу. Уже на берегу на одной лапке птицы нашли повреждения. Ее лечением займутся в центре «Сирин».

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