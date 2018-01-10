В Петербурге «Рабочую ассоциацию» зачислили в иноагенты

Сегодня в Городском суде Петербурга огласили решение, которое может оказаться прецедентным для всей страны.
Впервые нормы законодательства об иностранных агентах применяют к трудовому объединению. Суд удовлетворил иск прокуратуры Петербурга о ликвидации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация».
Решение вынесено не только на основании доводов о нерегистрации организации в реестре финансируемых из-за рубежа некоммерческих объединений. Претензии надзорного ведомства вызвал и устав организации, а также ее политическая активность.
В профсоюзе и после оглашения решения все доводы прокуратуры отвергают, а само появление иска называют заказом недоброжелателей.
Алексей Этманов, председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»: «Первый вопрос, который задал представитель прокуратуры, придя к нам в офис: „Чем занимается профсоюз?“ Эти люди ничего не понимают в профсоюзах. И ведомство ликвидирует организацию, которая защищает интересы трудящихся».
Профсоюз «Рабочая ассоциация» существует больше 10 лет. Известность он получил, в первую очередь, борьбой за права и интересы рабочих автозаводов с иностранным участием. Однако затем организация отошла от отраслевой ориентации.
Сейчас первички «Рабочей ассоциации» ведут деятельность в нескольких десятках регионов, а число активистов достигает двух с половиной тысяч человек.
Решение вынесено не только на основании доводов о нерегистрации организации в реестре финансируемых из-за рубежа некоммерческих объединений. Претензии надзорного ведомства вызвал и устав организации, а также ее политическая активность.
В профсоюзе и после оглашения решения все доводы прокуратуры отвергают, а само появление иска называют заказом недоброжелателей.
Алексей Этманов, председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»: «Первый вопрос, который задал представитель прокуратуры, придя к нам в офис: „Чем занимается профсоюз?“ Эти люди ничего не понимают в профсоюзах. И ведомство ликвидирует организацию, которая защищает интересы трудящихся».
Профсоюз «Рабочая ассоциация» существует больше 10 лет. Известность он получил, в первую очередь, борьбой за права и интересы рабочих автозаводов с иностранным участием. Однако затем организация отошла от отраслевой ориентации.
Сейчас первички «Рабочей ассоциации» ведут деятельность в нескольких десятках регионов, а число активистов достигает двух с половиной тысяч человек.
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