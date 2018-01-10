Украинскую модель парализовало ниже шеи после аварии в Лос-Анджелесе

Украинская модель Елизавета Кузьменко, госпитализированная после страшной автоаварии в США, оказалась парализована ниже шеи.
О состоянии украинской модели рассказала блогерша Божена Рынска. По ее словам, сейчас никто не может сказать, сможет ли девушка дышать сама.
Божена Рынска: «Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но… 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама. 20 лет… 38кг веса… успешная модель…бедная малышка…»
Также в своем Facebook блогерша сообщила, что вместе с моделью в машине находился продюсер Юджин Ефуни. Не исключено, что он не сможет выйти из комы.
Напомним, модель Елизавета Кузьменко получила тяжелые травмы в результате автоаварии в Лос-Анджелесе 4 января. В такси, в котором находились три украинки и продюсер российского происхождения, врезался автомобиль Mercedes, которым управлял пьяный водитель.
Божена Рынска: «Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но… 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама. 20 лет… 38кг веса… успешная модель…бедная малышка…»
Также в своем Facebook блогерша сообщила, что вместе с моделью в машине находился продюсер Юджин Ефуни. Не исключено, что он не сможет выйти из комы.
Напомним, модель Елизавета Кузьменко получила тяжелые травмы в результате автоаварии в Лос-Анджелесе 4 января. В такси, в котором находились три украинки и продюсер российского происхождения, врезался автомобиль Mercedes, которым управлял пьяный водитель.
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