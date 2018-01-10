На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай «Витязь-М»

У рабочих Тверского вагоностроительного завода сегодня появилась возможность пообщаться с президентом. Владимир Путин приехал на предприятие, чтобы на месте оценить новинки производства.

Главе государства показали городской электропоезд «Иволга», который сейчас курсирует в Подмосковье на Киевском направлении. Также эти составы планируют пустить от Лобни до Одинцова в рамках проекта «Московские центральные диаметры». Также сегодня Владимиру Путину представили современный трамвай «Витязь-М». Его особенностью является низкий пол по всей длине состава.



Президент уже посещал этот завод в 2009 году в качестве премьера. Тогда предприятие находилось в упадке. Несмотря на качественную продукцию, заказы стремительно сокращались. На встрече с рабочими Путин пообещал поддержать производство. Благодаря принятым мерам завод удалось сохранить.