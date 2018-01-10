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    На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай «Витязь-М». заводы и фабрики, Путин, Тверь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай «Витязь-М»

    На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай «Витязь-М»

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    На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай <nobr>«Витязь-М»</nobr>

    На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай «Витязь-М»

    На Тверском вагоностроительном заводе Путину показали современный трамвай <nobr>«Витязь-М»</nobr>

      У рабочих Тверского вагоностроительного завода сегодня появилась возможность пообщаться с президентом. Владимир Путин приехал на предприятие, чтобы на месте оценить новинки производства.

      Главе государства показали городской электропоезд «Иволга», который сейчас курсирует в Подмосковье на Киевском направлении. Также эти составы планируют пустить от Лобни до Одинцова в рамках проекта «Московские центральные диаметры». Также сегодня Владимиру Путину представили современный трамвай «Витязь-М». Его особенностью является низкий пол по всей длине состава.

      Президент уже посещал этот завод в 2009 году в качестве премьера. Тогда предприятие находилось в упадке. Несмотря на качественную продукцию, заказы стремительно сокращались. На встрече с рабочими Путин пообещал поддержать производство. Благодаря принятым мерам завод удалось сохранить.

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