Полуголый трансгендер впервые попал на обложку немецкого Playboy

Немецкое подразделение журнала Playboy решило впервые в своей истории разместить на обложке снимок трансгендерной модели.
Главной героиней номера стала 21-летняя Джулиана Фарфалла, известная аудитории по реалити-шоу.
Сама модель заявила, что очень гордится попаданием на обложку, а также выразила надежду на то, что читателям новый номер понравится так же, как и ей.
В свою очередь главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин отметил, что модель заслуживает внимания не только как первый транссексуал на обложке, но и как «прекрасный пример того, как важна борьба за право на самоопределение». На прилавках необычный выпуск должен появиться уже завтра, 11 января, передает RTL Online.
Джулиана Фарфалла родилась мальчиком в городке Фрайбург-им-Брайсгау на юго-западе Германии. Однако уже в возрасте 16 лет юноша Паскаль Радермахер сделал операцию по перемене пола и сменил имя.
Отметим, что сменившие пол модели уже появлялись на обложке Playboy. Так, в октябре стало известно, что девушкой месяца впервые стала модель-трансгендер — француженка северно-африканского происхождения Инес Рау. А на страницах Playboy фотографии модели-трансгендера впервые были опубликованы в 1991 году.
Сама модель заявила, что очень гордится попаданием на обложку, а также выразила надежду на то, что читателям новый номер понравится так же, как и ей.
В свою очередь главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин отметил, что модель заслуживает внимания не только как первый транссексуал на обложке, но и как «прекрасный пример того, как важна борьба за право на самоопределение». На прилавках необычный выпуск должен появиться уже завтра, 11 января, передает RTL Online.
Джулиана Фарфалла родилась мальчиком в городке Фрайбург-им-Брайсгау на юго-западе Германии. Однако уже в возрасте 16 лет юноша Паскаль Радермахер сделал операцию по перемене пола и сменил имя.
Отметим, что сменившие пол модели уже появлялись на обложке Playboy. Так, в октябре стало известно, что девушкой месяца впервые стала модель-трансгендер — француженка северно-африканского происхождения Инес Рау. А на страницах Playboy фотографии модели-трансгендера впервые были опубликованы в 1991 году.
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