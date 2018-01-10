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    Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда. Санкт-Петербург, взрывы, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда

    Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда

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    • Фото: 78 Новости / facebook.com
    Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда

    Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда

    Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда
    • Фото: 78 Новости / facebook.com

      • Неизвестные подбросили петарду в почтовый ящик дома в Невском районе города. Хулиганов ищут.

      В многоэтажном доме на Искровском проспекте, 29/1 днем произошел взрыв. Приехавшие на место спасатели обнаружили остатки петарды в почтовом ящике. В результате опасного хулиганства никто не пострадал.

      Однако после сообщения жителя подъезда о случившемся на место приехали пожарные, скорая и кинологи. Хулиганов пока задержать не удалось.

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