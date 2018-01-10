Петербуржцев изрядно напугала взорвавшаяся в подъезде петарда

Неизвестные подбросили петарду в почтовый ящик дома в Невском районе города. Хулиганов ищут.

В многоэтажном доме на Искровском проспекте, 29/1 днем произошел взрыв. Приехавшие на место спасатели обнаружили остатки петарды в почтовом ящике. В результате опасного хулиганства никто не пострадал.



Однако после сообщения жителя подъезда о случившемся на место приехали пожарные, скорая и кинологи. Хулиганов пока задержать не удалось.